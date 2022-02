TRASPORTI TUA: IN ARRIVO TRE ELETTROTRENI, NUOVO IMPIANTO SICUREZZA E CARDIOPROTEZIONE. DIRETTA WEB

LANCIANO – Al via la sottoscrizione del contratto di acquisto di tre elettrotreni POP Coradia da utilizzare per il trasporto passeggeri regionale ed interregionale ed il nuovo impianto di segnalamento e sicurezza per le tratte TUA Lanciano-San Vito e Fossacesia/Torino di Sangro-Archi.

AbruzzoWeb seguirà in diretta l’evento in una conferenza stampa di presentazione in programma questa mattina alle 11, a Lanciano, nella nuova stazione ferroviaria di via Bergamo.

Verrà, inoltre, presentato il sistema di cardioprotezione sui treni TUA.

Interverranno: Gianfranco Giuliante, presidente TUA SPA; Michele Viale, amministratore delegato Alstom Italia; Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo.