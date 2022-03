TRASPORTI TUA, INAUGURATO DEPOSITO BUS A NERETO: “SICUREZZA, LOGISTICA E RISPARMI SIGNIFICATIVI”

NERETO – Inaugurato questa mattina il nuovo deposito autobus della Tua a Nereto (Teramo).

“La nuova area destinata ai mezzi TUA garantisce una serie di vantaggi per l’intera area della Val Vibrata; infatti, il deposito di Nereto sorge su un’area centrale del territorio interessato che consente di poter unificare diverse residenze come quelle di Sant’Omero, Bivio Garrufo e Controguerra”, si legge in una nota.

Ben 20 bus, provenienti dalle residenze interessate, possono sostare in appositi stalli, che permettono lo svolgimento delle varie manovre in tutta sicurezza.

“L’intera area – viene spiegato – si estende per circa 3.500 metri quadrati con l’accesso carrabile per i mezzi pesanti e i pedoni direttamente su strada; tra le caratteristiche più significative si evidenziano: la conformazione geometrica di tipo trapezoidale con andamento pianeggiante, la pavimentazione bituminosa, la recinzione, l’impianto fognario e di trattamento delle acque di dilavamento, un sistema di videosorveglianza, l’illuminazione esterna e l’allaccio alla fogna consortile”.

“Particolare attenzione è dedicata anche al personale TUA che opera in Val Vibrata: all’interno della nuova area sorge, infatti, un fabbricato servizi di circa 80 metri quadrati dotato di tutti i confort quali aria condizionata, servizi igienici, docce ed un locale per gestire le attività d’ufficio”.

E ancora: “Oltre agli aspetti logistici molto positivi, il deposito di Nereto offre vantaggi significativi per TUA anche dal punto di vista economico. Infatti, nel luglio 2021, nell’ambito di una complessiva riorganizzazione dei servizi di trasporto dell’area della Val Vibrata, l’azienda ha proceduto, mediante una manifestazione di interessi, ad un’indagine ricognitiva per verificare la disponibilità di un’area idonea. Manifestazione d’interesse alla quale ha risposto la P.I.E.R. TRANS snc di Nereto che ha proposto un lotto di circa 1.000 metri quadrati più rispetto al lotto minimo previsto, in parte già asfaltato, con destinazione d’uso a parcheggio”.

“Economie significative anche per i costi a carico di TUA: l’onere di affitto annuo è di 15 mila euro, arricchito da un ulteriore risparmio derivante dalla revoca di un precedente contratto di locazione per il piazzale di Controguerra, non più rispondente alle esigenze aziendali”.

“Un’attenzione particolare per le esigenze lavorative e logistiche di un territorio strategico quale quello della Val Vibrata – ha spiegato Gianfranco Giuliante, presidente TUA – e per il quale ci siamo attivati già nel 2021 ed oggi, con soddisfazione, inauguriamo un deposito particolarmente funzionale. Oltre ad una serie di aspetti positivi in termini di sicurezza e di fruizione del sito, siamo riusciti ad ottenere anche rilevanti economie in termini di costo”.

“L’inaugurazione del nuovo deposito autobus di Nereto è una risposta concreta ed efficace per la mobilità pubblica della nostra regione – ha commentato Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale presente in conferenza stampa – che si colloca all’interno di un territorio strategico come quello della Val Vibrata. La scelta della sede di Nereto è significativa in quanto il comune è baricentrico nell’area geografica di riferimento – ha aggiunto D’Annuntiis – e il deposito rappresenta un presidio logistico importante sia per i cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico locale che per i dipendenti di TUA”.