LANCIANO – Tre nuovi treni, impianti teconologici all’avanguardia per l’infrastruttura ferroviaria, ma anche una particolare attenzione agli utenti in termini di salute: “l’Abruzzo investe” con la Tua, la società di trasporto regionale, e lo fa con tre progetti innovativi per 40 milioni.

Questa mattina a Lanciano, nella stazione ferroviaria di via Bergamo, è stato sottoscritto il contratto di acquisto di elettrotreni POP Coradia da utilizzare per il trasporto passeggeri regionale ed interregionale ed il nuovo impianto di segnalamento e sicurezza per le tratte TUA Lanciano-San Vito e Fossacesia/Torino di Sangro-Archi. Presentato anche il sistema di cardioprotezione sui treni Tua con una dimostrazione pratica con operatori e soccoritori.

Presenti in conferenza stampa, tra gli altri, Gianfranco Giuliante, presidente Tua SPA; Michele Viale, amministratore delegato Alstom Italia; il direttore generale di Tua, Maxmilian Di Pasquale; il direttore della Divisione ferroviaria, Enrico Dolfi; il presidente Regione Abruzzo, Marco Marsilio; il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, con delega ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis; l’assessore regionale Nicola Campitelli; il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e gli amministratori locali.

Sono tre le novità che avvieranno la “rivoluzione” del trasporto pubblico su ferro. Un “deciso passo in avanti”, come è stato ribadito più volte, in collaborazione con Alstom, colosso del mondo ferroviario, costruttore dei uovi treni Pop Coradia e soggetto realizzatore, assieme ad altri enti specializzati, del sistema tecnologico di segnalamento e di sicurezza per le infrastrutture di Tua.

“La mobilità sul ferro è la più indicata a rispondere alle sfide della transizione ecologica – le parole del presidente Marsilio – Investiamo sul ferro per garantire il salto di qualità del trasporto abruzzese. Sono in corso complesse attività di progettazione, anche a livello infastrutturale, che porteremo avanti”. A ribadirlo il sottosegretario D’Annuntiis: “La Regione crede e investe nei trasporti, e lo fa anche grazie a chi, in questi anni, ha messo in campo importanti attività per dare impulso all’azienda. Investiamo sulle infrastrutture, perché riteniamo che lo sviluppo di una regione debba passare da qui. IL trasporto, su ferro e su gomma, è uno dei punti cardine d questa amministrazione regionale. Solo ieri, in Giunta regionale, abbiamo approvato l’acquisto 61 nuovi bus, molti dei quali destinati proprio alla Tua”.

Alla Tua parte così “l’evoluzione green”, come è stata definita, del trasporto ferroviario abruzzese, “un progetto pioniere in Italia, all’avanguardia a livello europeo – ha detto ad AbruzzoWeb Michele Viale, amministratore delegato Alstom Italia – Nel mondo abbiamo 70mila dipendenti, un fatturato superiore ai 15miliardi di euro, più di 20mila ingegneri. In Italia siamo 3.500, arriveremo a 4mila entro quest’anno, siamo presenti in 10 sedi in Italia, in 35 depositi, in tutte le regioni italiane abbiamo dipendenti Alstom e di questo siamo orgogliosi. Abbiamo dipendenti anche in Abruzzo, l’idea è quella di continuare a crescere e quindi, entro qualche mese prevediamo nuove assunzioni”.

“Investire 40 milioni per la collettività della nostra regione rappresenta un motivo di grande soddisfazione in una situazione congiunturale molto delicata – ha aggiunto il presidente Tua Giuliante – La divisione ferroviaria Tua, grazie alla lungimiranza e all’attenzione della Regione, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di impresa e mette a disposizione dell’intera collettività nuovi mezzi e nuova tecnologia. Questi investimenti sono la somma di due interventi che la Tua ha costruito in collaborazione di la più importante azienda del settore. Sin dal 2019 abbiamo disposto un sistema di segnalameno che nessuno aveva preso in considerazione. Abbiamo rivisitato una gara che era già in corso e abbiamo avuto ragione perché ad oggi tutta Europa si basa su questo sistema e recentemente anche Rfi Italia ha disposto una gara in questa direzione”.

Per il direttore generale Tua Max Di Pasquale: “La gestione aziendale va vista in maniera integrata, siamo abituati alle polemiche ma colgo l’occasione per sottolineare che dei 19 milioni destinati all’acquisto dei treni, ben 4 li mette l’azienda e questo è possibile solo perché viene gestita in un certo modo. Non succede in tutte le aziende, sono investimenti possibili proprio grazie ad una gestione programmata”.

I NUOVI TRENI

Si tratta di tre nuovi POP 2.0 Coradia Stream da 305 posti a sedere e 534 in totale. I nuovi treni sono lunghi oltre 84 metri, dotati di quattro motori di trazione, rastrelliera portabici, 30 monitor per informazioni ai viaggiatori, internet on board, cestini per la raccolta differenziata, sistema conta persone, ampi spazi per facilitare la mobilità di viaggiatori diversamente abili, 32 telecamere di videosorveglianza e climatizzazionw regolata automaticamente in base al numero di passeggere a bordo. I treni di Alstom possono raggiungere una velocità massima di 160 chilomteri orari. I nuovi Coradia entreranno in servizio entro fine anno. INvestimento di crica 19 milioni.

GLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA

Un investimento per quasi 16 milioni di euro. Si tratta dell’appalto dei lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione di un impianto di segnalamento e di sicurezza sulle tratte Lanciano-San Vito e Fossacesia-Torino di Sangro-Archi. Gli impianti di segnalamento e sicurezza sulle linee Tua permettono di uniformare gli standard in uso sull’infrastruttura regionale. I tempi di realizzazione sono di circa 18 mesi.

LA FLOTTA CARDIOPROTETTA

Tua ha voluto effettuare un investimento sulla salute dei viaggiatori dei propri treni. Ogni convoglio, infatti, è cardioprotetto con defibrillatori semiautomatici. Nel caso di arresto cardiaco improvviso, il soccorso immediato entro e non oltre i primi tre minuti fa la differenza tra la vita e la morte.

LA RI-PELLICOLATURA DEI LUPETTO

Nuovo look anche per i sei “Lupetto”, i veicoli della flotta ferroviaria Tua. I Minuetto in servizio sono tutti in fase di ri-pellicolatura con nuova livrea che prevde anche il logo storico “Ferrovia Adriatico Sangritana” con il claim “Dal 1912 muoviamo l’Abruzzo”.

LA CONFERENZA STAMPA



LE INTERVISTE