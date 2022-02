TRASPORTI TUA: MARSILIO, “NUOVI TRENI PASSO VERSO MOBILITA’ SOSTENIBILE”

LANCIANO – Firmato, questa mattina, nella stazione ferroviaria di Lanciano Ch), al termine di una cerimonia istituzionale, il contratto di acquisto di tre nuovi treni (ogni mezzo 305 posti a sedere), nonché dei nuovi impianti tecnologici e di sistemi di sicurezza che saranno installati sulle infrastrutture ferroviarie. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Sottosegretario Umberto D’Annutiis, l’Assessore regionale Nicola Campitelli e i vertici della divisione ferroviaria Tua Spa. Costo dell’investimento, circa 40 milioni di euro.

“Le modalità di trasporto su rotaia sono più compatibili con il periodo che viviamo, cioè quella della transizione ecologica e della mobilità sostenibile – ha spiegato il presidente Marsilio -. Per questo motivo stiamo investendo sul trasporto ferroviario e lo stiamo facendo sia con il potenziamento delle tratte Pescara-Roma e adriatica, sia con il potenziamento dei mezzi della nostra azienda di trasporto ferroviario. Con l’acquisto di tre nuovi treni, gli utenti abruzzesi – ha osservato il presidente Marsilio – avranno mezzi più moderni, veloci, efficienti e sicuri: è un impegno che la Regione Abruzzo si è prefissato per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini. Abbiamo avviato – ha concluso il presidente – anche l’iter mirato all’assunzione di nuovo personale per rimpinguare l’organico addetto al servizio cargo. Miglioreremo il servizi alle aziende presenti sul territorio abruzzese”.

Al termine dell’incontro, il Presidente Marsilio, il Presidente di Tua, Gianfranco Giuliante e l’Amministratore delegato di Alstom (società che ha fornito i tre nuovi treni), Michele Viale, hanno sottoscritto il contratto di fornitura