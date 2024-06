PESCARA – Sciopero di 4 ore, martedì 4 giugno, dalle 9 alle 13, del personale della Tua, l’azienda unica di trasporto abruzzese.

A tal proposito sempre il 4 giugno, dalle 9.30, le Segreterie regionali di Filt Cgil-Fit CislUiltrasporti-Faisa Cisal hanno organizzato una conferenza stampa in merito alla vertenza in atto, davanti alla sede della Tua, in via San Luigi Orione 4, a Pescara.

Nell’occasione, si legge in una nota, “verranno illustrate le motivazioni dello sciopero”.