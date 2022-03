NERETO – Un nuovo deposito autobus Tua a Nereto (Teramo).

L’inaugurazione si terrà venerdì 4 marzo, alle 10.30, nella zona industriale/artigianale in via Carlo Pisacane. Convocata per l’occasione una conferenza stampa di presentazione del nuovo deposito della Società di Trasporto pubblico abruzzese.

Parteciperà il sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi. Interverranno: Gianfranco Giuliante, presidente TUA SPA; Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale.