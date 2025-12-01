TRASPORTI UE: MARSILIO RELATORE PACCHETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE, “FOCUS SU DIMENSIONE TERRITORIALE”

BRUXELLES – “È un parere strategico per il futuro dei trasporti in Europa e con un focus importante sulla dimensione territoriale: ferrovie, auto, trasporto navale e aereo, su tutti questi aspetti il mio lavoro sarà improntato ad ascoltare le voci del settore e a migliorare la vita dei cittadini”.

Così Marco Marsilio, presidente del Gruppo ECR al Comitato europeo delle Regioni e Presidente della Regione Abruzzo, nominato oggi relatore del parere sul promuovere un sistema di trasporto sostenibile e connesso con una prospettiva territoriale.

“L’Abruzzo – continua Marsilio – così come altre regioni europee, ha beneficiato di investimenti nella rete ferroviaria e nelle connessioni aeroportuali. L’aeroporto di Pescara che sta registrando risultati sempre più importanti potrà diventare una valida alternativa ai voli su Roma per il connettere il centro Italia. La linea ferroviaria Roma-Pescara è tra quei progetti che dovrebbero rientrare nel piano europeo di investimenti per i trasporti e su cui stiamo lavorando. Sono entrambi esempi di come i fondi europei, quando allocati e gestiti bene, hanno avuto e potranno avere un ritorno più positivo sullo sviluppo e la crescita dei territori”.

Secondo Marsilio “c’è ancora molto da fare per estendere l’alta velocità anche nelle rotte meno battute tra le grandi città e far sì che i treni possano essere valide alternative ai voli a corto raggio”.

Marsilio conclude affermando che “così come stiamo facendo sull’automotive, anche per gli altri mezzi di trasporto, porteremo avanti il nostro pragmatismo per una transizione che sia davvero sostenibile, che tenga in conto i carburanti alternativi e abbia la neutralità tecnologica al suo centro”.