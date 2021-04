TRASPORTO ABUSIVO DI CARNE E ALTRI ALIMENTI NEL CHIETINO, POLIZIA STRADALE SEQUESTRA LA MERCE

CHIETI – Ieri mattina, gli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Lanciano, impegnato in un servizio di vigilanza sulle arterie stradali più importanti di dall’area Frentana-Val Di Sangro, ha controllato un veicolo adibito al trasporto di sostanze alimentari, lungo la SS652.Il conducente, un 44 enne residente in un paese dell’area Frentana, stava effettuando un trasporto misto di mozzarelle, verdure e carne macellata di agnello, quest’ultima tenuta in buste di plastica e non sospesa come prevede la normativa specifica, senza essere in grado di certificarne la provenienza, poiché privo dei documenti di trasporto.

Tutta la merce trasportata, proveniente dall’hinterland di Napoli, era destinata alla vendita “porta a porta” nella Val di Sangro/Lanciano, senza alcun controllo sulla filiera dei prodotti e sull’igiene degli stessi.

Infatti, agli Agenti è parsa subito evidente la grave violazione delle norme igieniche dovuta al trasporto misto di carne e verdure sfuse.

Nel corso delle attività è intervenuto anche il personale sanitario veterinario della Asl 2 di Lanciano/Vasto, per le violazioni commesse in materia di conservazione delle carni durante il trasporto, che essendo contaminate, sono state sequestrate ed inviate all’istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise – Sezione di Lanciano per la distruzione.

Al conducente del veicolo sono state altresì contestate, per un ammontare di 3.000 euro, violazioni delle norme sull’idoneità del veicolo, circa la sua efficienza in materia dello specifico trasporto.

Inoltre, lo stesso ed il suo accompagnatore, un uomo di 69 anni, sono stati sanzionati, per la violazione delle norme anticovid.