TRASPORTO DI CARNE AD AVEZZANO CON UN MEZZO INADATTO: MULTA DI MILLE EURO E MERCE SEQUESTRATA

AVEZZANO -Nell’ambito di controlli in ambito autostradale svolti dalla Polizia di Stato nel territorio marsicano, gli operatori della Polizia Stradale di Avezzano (L’Aquila) , in stretta collaborazione con il servizio “igiene degli alimenti” della locale ASL, hanno sorpreso un autocarro di piccole dimensioni che trasportava, in maniera difforme rispetto alla normativa sugli alimenti deperibili, carne destinata al confezionamento di prodotti etnici, nello specifico di kebab.

Tali generi alimentari devono essere trasportati da un veicolo idoneo a garantire una temperatura controllata di -18° C, mentre quello utilizzato era privo di dette caratteristiche di refrigerazione e la struttura non era adeguatamente coibentata, tanto che la temperatura interna rilevata è risultata di qualche grado sopra lo zero termico.

D’intesa con il personale veterinario, il carico di oltre cinque quintali di carne è stato sequestrato per essere successivamente distrutto e sul vano di carico del veicolo sono stati apposti sigilli di alta sicurezza. Mille gli euro di sanzione per il conducente del mezzo.