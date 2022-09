TRASPORTO FERROVIARIO, LA PORTA (LEGA): “MAGGIOR COINVOLGIMENTO TUA”

L’AQUILA – “Ieri ho presentato una risoluzione al Consiglio regionale per impegnare il presidente Marco Marsilio e il sottosegretario Umberto D’Annuntiis affinché sospendano ogni attività relativa al rinnovo del Contratto di Servizio Regionale dei Trasporti corrente con Trenitalia spa e attivano urgentemente un tavolo regionale di concertazione per analizzare le migliori soluzioni che prevedano un maggior coinvolgimento della Tua nel trasporto ferroviario sulle tratte ritenute strategiche per la Regione Abruzzo. Il tavolo di concertazione dovrà coinvolgere la commissione competente in materia di trasporti, la Tua, i sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti, le parti sociali, i portatori di interesse comunque associati”.

Così in una nota Antonietta La Porta, consigliera regionale della Lega, che aggiunge: “Sono convinta che occorra un maggior coinvolgimento della nostra Società Regionale dei Trasporti Tua nelle dinamiche riguardanti la mobilità regionale, soprattutto quando si parla di tratte strategiche per la crescita della nostra Regione”.

“È necessario – sottolinea – che venga data priorità ad un operatore regionale, rispetto a Trenitalia, nell’ottica di uno sviluppo futuro del sistema di mobilità interno che vada verso un ammodernamento delle infrastrutture e una soddisfazione dei bisogni degli abruzzesi. Il contratto di servizio 2015-2023 per l’affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale, già in concessione a Trenitalia spa, scadrà il 31.12.2023. Detto contratto con sentenza della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale d’Abruzzo pubblicata il 26/03/2021 è stato ritenuto illegittimo sollevando diverse criticità, dalla mancata osservazione dei criteri di aggiornamento delle tariffe e dei corrispettivi del servizio in conformità al metodo del “price cap” ad un mancato aggiornamento dei parametri qualitativi e quantitativi del contratto di servizio con la partecipazione delle associazioni dei consumatori”.

“Il mezzo di trasporto più ecologico e più economico rispetto all’automobile, in Abruzzo, sembra essere passato di moda: negli ultimi anni i tempi di percorrenza da una stazione abruzzese alla città di Roma sono aumentati, un viaggiatore impiega più tempo oggi rispetto a 50 anni fa e non è più possibile raggiungere la capitale nel primo mattino. Dall’esame delle tracce in uso, ovvero delle tratte di percorrenza, vi è uno squilibrio e una sudditanza nei confronti della regione Lazio il tutto a danno degli utenti abruzzesi. Mi chiedo perché in otto anni non è stato possibile prevedere anche solo un treno diretto da Pescara a Roma per dare almeno un’alternativa agli abruzzesi, perché il centro Abruzzo è stato completamente isolato, perché i nostri treni trasportano mediamente l’80 % di passeggeri di altre regioni”.

“Il rinnovo del Contratto, che chiaramente non è funzionale ai bisogni degli Abruzzesi, determinerà la qualità di vita dei nostri cittadini per i prossimi anni, pertanto è necessario il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio”, conclude Antonietta La Porta

