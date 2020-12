TRASPORTO FERROVIARIO TUA, DI DIEGO: “VIAGGIARE IN SICUREZZA E INVESTIRE NEL FUTURO”

LANCIANO – “Il trasporto ferroviario nella Tua è un asset importante su cui intendiamo investire ai fini di un suo potenziamento, non solo con nuovi mezzi ma anche con collegamenti strategici come quello con Archi, ovvero a servizio del polo automotive della val di Sangro”.

A parlare e Luigi Di Diego, responsabile Divisione ferroviaria di Tua Spa. Intervistato AbruzzoWeb assieme ad Andrea Verna, capo unità tecnica nelle officine di Lanciano, dove i treni Tua vengono fatti oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La divisione ferroviaria della tua, ex Sangritana prima della grande fusione delle società di trasporto abruzzese in un’Unica entità vanta 110 anni di storia attualmente 120 dipendenti ma sei treni, tutti di età relativamente giovane e opera la tratta ferroviaria lungo la costa da Termoli fino a San Benedetto del Tronto, con derivazioni interne: quella che collega San Vito Chietino a Lanciano, dove si trova la sede centrale e quelle che invece collegano Giulianova a Teramo e Pescara a Sulmona.

Anche sui treni Tua sono scattate le limitazioni imposte da vari dpcm del governo per evitare il contagio del covid e garantire sicurezza e che stanziamento fisico.

Inizialmente spiega responsabile i posti dovevano essere fruibili al 25% Oggi siamo al 80%. Le nostre corse comunque in questa fase non si registra mai il pienone e dunque si riesce a garantire in ogni caso congruo distanziamento tra passeggeri. C’è ovviamente l’obbligo della mascherina a bordo e devo dire che cittadini passeggeri rispettano scrupolosamente le regole tanto che finora sono stati grandissimi in interventi del nostro personale. i treni vengono costantemente e quotidianamente sanificati.

