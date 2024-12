TRASPORTO PUBBLICO: CITTADINA DENUNCIA, “CONTINUI RITARDI E DISSERVIZI BUS CASAMAINA-L’AQUILA”

L’AQUILA – “Vorrei rendere pubblico l’ennesimo disservizio riguardante l’autobus della Tua in riferimento alla tratta Casamaina-L’Aquila gestita dalla ditta Tribuzio. I fatti fanno riferimento a continui ritardi, disfunzioni degli autobus con cambio degli stessi nel mezzo della strada, fino ad arrivare, questa mattina, alla completa assenza del servizio”.

Lo segnala ad Abruzzoweb una cittadina aquilana, che abita nella frazione di Collefracido, ad ovest dell’Aquila.

“E’ molto frequente, visti i continui disservizi, che gli studenti arrivino tardi a scuola, che siano costretti a correre vista la distanza fermata-scuola o addirittura a entrare in seconda ora perdendo parte delle lezioni. Questa mattina ad esempio alcuni ragazzi non sono potuti proprio andare”.

E sottolinea: “un abbonamento annuale Collefracido-L’Aquila viene a costare 283 euro, prezzo che si alza per le frazioni più lontane al capolinea. Sono soldi questi che, naturalmente, non ci vengono e non ci verranno rimborsati malgrado i disagi creati. Dal momento che i continui reclami vengono completamente ignorati, mi auspico che rendendo pubbliche le vicende citate si arrivi ad una soluzione”.