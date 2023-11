TRASPORTO PUBBLICO, D’ERAMO: “IN ABRUZZO IN ARRIVO OLTRE 28 MILIONI”

L’AQUILA – “In arrivo per la nostra Regione oltre 28 milioni di euro per il Trasporto pubblico locale, previsti dal Fondo nazionale del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti. Risorse preziose che il dicastero di Porta Pia, guidato dal ministro Matteo Salvini, mette a disposizione dei territori per supportare un servizio pubblico fondamentale. Ancora una volta la Lega al governo passa dalle parole ai fatti”. Lo annuncia in una nota il coordinatore della Lega in Abruzzo Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e Foreste.