PERSCARA – Come si è preparata la Tua, la società regionale dei trasporti abruzzese per offrire un adeguato servizio in vista della riapertura delle scuole?

A queste ed altre domande risponderà Max Di Pasquale, direttore generale della Tua nell’intervista streaming in diretta su Abruzzoweb a partire alle ore 12.45.

Download in PDF©