TERAMO – La Baltour di Teramo ricerca autisti per la guida di autobus in servizio pubblico, preferibilmente con esperienza di guida su mezzi pesanti, per inserimento nel proprio organico.

La residenza lavorativa è a Teramo con disponibilità immediata e inquadramento nel CCNL Autoferrotranvieri

Inviare curriculum o richieste informazioni a: personale@baltour.it