TRASPORTO SANITARIO: OTTO ASSOCIAZIONI CONTESTANO UNA GARA INDETTA DALL’ASL DI CHIETI

CHIETI – Otto associazioni e cooperative del settore del trasporto sanitario hanno presentato un’istanza di annullamento in autotutela contro la gara indetta dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario e non sanitario. Il bando, suddiviso in quattro lotti, prevede un accordo quadro con un unico operatore economico, ma secondo le associazioni contiene “profili di illegittimità e criticità” tali da violare i principi di concorrenza e trasparenza e “da compromettere la stessa prosecuzione del servizio”. Oltre all’istanza di annullamento, è stata interessata l’Autorità nazionale anticorruzione.

Le associazioni e cooperative in questione sono Ets Europa Soccorso Cooperativa Sociale di Canosa Sannita, Valtrigno Associazione di Volontariato di Protezione Civile Onlus di San Salvo, Cooperativa Sociale Croce Gialla di Lanciano, Croce Rossa Italiana – Comitato di Lanciano, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Chieti, Croce Arcobaleno Onlus di Lanciano, Ets Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino e Croce Azzurra Lanciano di Lanciano.

Sono rappresentate dall’avvocato Maurizio Mililli. Le realtà in questione si occupano da anni del trasporto secondario dei pazienti nefrologici nella provincia di Chieti. Le associazioni, fa sapere il legale, avevano già richiesto a dicembre scorso la convocazione di un tavolo tecnico “per la revisione delle tariffe fino ad oggi applicate e già giudicate insostenibili, salvo avvedersi della beffa di una pubblicazione di un bando che prevede addirittura una decurtazione per i servizi di trasporto dei dializzati di oltre il 60%”.