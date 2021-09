TRASPORTO SCOLASTICO, D’INCECCO (LEGA): “CONFERMATO COLLEGAMENTO CON ISTITUTO CUPPARI DI ALANNO”

PESCARA – “In questa delicata fase di ripresa scolastica, ritenendo che non si possa rischiare di creare situazioni di pericolosità o di disservizio, per quanto riguarda l’Istituto Cuppari di Alanno, la Lega Salvini Pescara, di intesa con il preside del plesso scolastico, si è adoperata per la riconferma del collegamento attivato lo scorso mese di maggio per gli studenti della Val Pescara, in particolare i Comuni di Cugnoli, Manoppello, Nocciano e Rosciano, con l’Istituto Cuppari di Alanno”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, della Lega: “Un risultato conseguito la scorsa primavera, riconfermato per questo anno scolastico fino alla fine dell’emergenza sanitaria, grazie all’ottimo lavoro di squadra che abbiamo portato avanti su input di Fabia Fattore, consigliere comunale di Alanno, seguito e curato da Lino Galante, segretario provinciale della Lega, e alla tempestività e sensibilità del presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, e alla struttura dirigenziale tutta”.