TRASPORTO SCOLASTICO: DOMANI LE REGIONI INCONTRANO IL GOVERNO

ROMA – “Domani avremo un incontro con il Governo” sul tema della scuola, per discutere la questione dei mezzi di trasporto e gli orari di ingresso per gli studenti.

Lo ha annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a Rainews24: “Dalle Regioni – ha aggiunto – c’è la massima disponibilità, ma bisogna avere la consapevolezza che limiti fisici come la disponibilità dei mezzi non si possono superare”.

Sul tema sono intervenuti diversi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il senatore Patrizio La Pietra: “Sì, tutti a scuola. Ma come? Potrebbe sembrare una domanda banale ma è fondamentale porla al governo. Da mesi Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia denunciano il problema del trasporto pubblico, vero focolaio della diffusione del virus, che finora nessuno ha affrontato e risolto. Nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il trasporto e soprattutto organizzarlo, alla luce anche del fatto che persiste l’obbligo del limite del 50 per cento di occupazione dei posti. E tutto questo mentre fra pochi giorni le scuole riaprono. Insomma, come al solito tanti proclami ma poi i fatti restano a zero”.