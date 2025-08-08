TRASPORTO SCOLASTICO L’AQUILA: TURSINI, “AL VIA DOMANDE RIMBORSO ABBONAMENTI”

L’AQUILA – “Garantire alle famiglie il rimborso del trasporto scolastico significa dare continuità allo studio, ma anche sostenere la loro serenità. È un impegno concreto dell’amministrazione Biondi che unisce politiche sociali ed educative e che rappresenta una scelta di equità”.

Così, in una nota, l’assessore alle Politiche Sociali Educative e Scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, che conferma il proprio impegno “a favore del diritto allo studio” aprendo i termini per richiedere il rimborso o l’esenzione totale o parziale dell’abbonamento scolastico Ama SpA per l’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa, destinata agli studenti tra gli 11 e i 19 anni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), si rivolge alle famiglie con un ISEE fino a 10.000 euro e rappresenta un sostegno concreto per affrontare le spese legate agli spostamenti casa-scuola.

Le domande potranno essere presentate fino al 4 ottobre 2025, utilizzando i moduli disponibili da lunedì 11 agosto sui siti istituzionali del Comune dell’Aquila e di AMA S.p.A. e consegnandoli secondo le modalità indicate nell’avviso.