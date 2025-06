TRASPORTO SCOLASTICO: NUOVA CORSA TUA PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

TERAMO – Dal prossimo anno scolastico l’indirizzo ITT dell’Istituto Comprensivo di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) usufruirà di una nuova corsa Tua, la società del trasporto unico regionale, che permetterà il collegamento mattutino della costa con il Polo scolastico di Sant’Egidio alla Vibrata.

Si partirà da Giulianova per poi transitare a Tortoreto lido, Alba Adriatica, Corropoli, Nereto, Bivio Sant’ Omero, Garrufo e Sant’Egidio per arrivare a destinazione entro le ore 8.00.

“Abbiamo accolto la richiesta della Scuola e delle famiglie – dichiara in una nota l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis – ritenendola meritevole anche in virtù della crescita dell’Istituto, che nel prossimo anno potrà contare su tre nuove prime. In questo modo ribadiamo l’attenzione della Regione Abruzzo verso il mondo della scuola , il diritto allo studio e l’equità di accesso al servizio scolastico.

“Voglio ringraziare tutta la struttura della Tua per la disponibilità mostrata in questo caso e , soprattutto, per il servizio che quotidianamente svolge in un settore vitale della nostra società”, conclude.