TRASPORTO SCOLASTICO: TUA, “BENE PRIMO TEST, IN ARRIVO ALTRI 4 AUTOBUS”

L’AQUILA – Un “pre-test” importante per misurare la tenuta del sistema di trasporto pubblico abruzzese in occasione della riapertura delle scuole e intanto l’annuncio altri 4 nuovi autobus.

E così la Tua, la società di trasporto unico abruzzese, traccia un primo bilancio della giornata: “Complessivamente non possiamo non esprimere soddisfazione per come si è svolto il servizio pubblico in una condizione di assoluta anomalia rispetto al passato”, si legge in una nota.

“Si è viaggiato in sicurezza e senza assembramenti che potessero determinare rischi per l’utenza. Siamo consapevoli – viene osservato – che il vero stress test ci sarà nella giornata di lunedì quando alcune condizioni ad oggi favorevoli (genitori che accompagnano i propri figli a scuola, giornata soleggiata, etc…) verranno meno”.

“I prossimi giorni saranno comunque impiegati per affinare l’offerta sulla base della domanda effettivamente rilevata. Cogliamo l’occasione per annunciare l’ulteriore arrivo di 4 nuovi autobus che verranno impiegati laddove si è riscontrato un maggiore afflusso rispetto alle previsioni basate sull’analisi storica. Ringraziamo quanti hanno contribuito con serietà ed abnegazione a questo importante risultato che siamo certi verrà confermato nei prossimi giorni”.

Download in PDF©