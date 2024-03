TRATTORI: AGRICOLTORI, “LE NOSTRE PROPOSTE AI CANDIDATI IN ABRUZZO”, CONFRONTO MERCOLEDI’

L’AQUILA – Gli agricoltori e allevatori hanno chiesto un confronto ai candidati presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra.

“Un confronto in cui non si parla di politica, ma soltanto della situazione reale dell’agricoltura e delle proposte programmatica che vorremmo condividere con la Regione nei prossimi cinque anni”, sottolinea all’Adnkronos Roberto Rosati, portavoce di ‘L’Abruzzo in agris’, l’associazione costituita di recente.

“Si tratta di un incontro importante – aggiunge – Chiederemo, tra l’altro, anche l’avvio di un tavolo tecnico in Regione per poter partecipare in maniera attiva contribuendo con delle proposte prima ancora che nascano i problemi in ambito agricolo. Non abbiamo intenzione di sostituirci al sindacato, però vorremmo che nel tavolo tecnico vi fosse sempre la presenza di uno o due agricoltori che fanno questo di mestiere”.

L’incontro si svolgerà mercoledì prossimo, alle 10, a Villanova di Cepagatti (Pescara) al centro Agroalimentare ‘ La Valle della Pescara’.

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la lettera che gli abbiamo inviato, ci dovrebbe ricevere entro un mese un mezzo. Oggi abbiamo avuto l’incoraggiamento di Papa Francesco. Noi stiamo andando avanti non per la protesta, ma per proporre e lavorare insieme”, conclude Rosati.