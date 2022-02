TRAVOLGONO UNA MUCCA CON L’AUTO, SCHIANTO DOPO GALLERIA SULLA A24: CONIUGI GRAVI

CARSOLI – L’auto sulla quale viaggiavano ha travolto una mucca all’uscita da una galleria.

Gravi due coniugi rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sull’autostrada A24: si tratta di Carlo Cherubini, 44anni, ex calciatore, e la moglie Valentina Scarchilli, 41 anni, con un passato da ballerina, ora ricoverati in ospedale. Nell’impatto l’animale è morto.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Carsoli e Tivoli.

Stando a una ricostruzione fatta dalla polizia stradale Roma Est, riporta Il Centro, il dirigente del Rimini calcio si è trovato davanti a una mucca all’uscita dalla galleria Stonio-San Gregorio da Sassola. Il conducente nulla ha potuto per evitare l’impatto con l’animale vagante del peso di svariati quintali.

Marito e moglie sono stati trasportati d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma. La donna, 41 anni, si trova in coma farmacologico. Serie ma stabili le condizioni dell’uomo, sottoposto a un intervento chirurgico. Anche per il 44enne la prognosi rimane riservata.

Gli agenti della Polstrada stanno cercando di comprendere come possa aver fatto la mucca a oltrepassare le barriere di protezione della Strada dei Parchi ed arrivare fino sulla carreggiata della Roma-L’Aquila-Teramo.