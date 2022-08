TRAVOLTA IN BICI: DOMANI A ROSETO I FUNERALI DI FLAVIA DI BONAVENTURA, PROCLAMATO LUTTO CITTADINO

ROSETO – Il Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) annuncia che è stato proclamato il lutto cittadino per domani, 25 agosto, giorno in cui si svolgeranno i funerali della compianta Flavia Di Bonaventura, la 22enne che è venuta prematuramente a mancare a seguito di un terribile incidente stradale che ha visto coinvolti tre giovani rosetani.

La celebrazione delle esequie si svolgerà a partire dalle 16 in piazza della Repubblica dinanzi al Municipio.

“Il Comune di Roseto – si legge in un’ordinanza – invita tutti i cittadini ad esprimere, in forme decise autonomamente, la propria partecipazione al lutto e i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali alla chiusura dell’attività nel corso della cerimonia funebre, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Inoltre ordina l’esposizione a mezz’asta delle bandiere negli edifici pubblici; la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali per la durata delle esequie dalle ore 16:00 alle ore 17:00; la sospensione dell’attività lavorativa in tutti gli uffici comunali per la durata di un’ora dalle ore 16:00 alle ore 17:00, con l’invito ai dipendenti a prendere parte ai funerali e specificando che l’ora di sospensione dell’attività lavorativa dovrà essere recuperata nei termini previsti dal CCNL di settore”.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, nell’esprimere il più sentito cordoglio per questa tragedia che ha colpito una intera comunità, si uniscono al dolore della famiglia e degli amici di Flavia in questo difficile momento.”