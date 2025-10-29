TRAVOLTA UCCISA DA PIRATA DELLA STRADA: DONNA SI PRESENTA IN QUESTURA E CONFESSA

TERAMO – Nel pomeriggio una donna si è presentata con il suo avvocato presso la Questura di Teramo ammettendo le proprie responsabilità circa il tragico investimento che ha causato la morte di Rosanna Pigliacampo, la 58enne travolta e uccisa mentre attraversava la strada, sulla statale 80 Teramo-Giulianova, nel comune di Bellante (Qui il link)

La donna – fanno sapere i carabinieri in una nota – è stata interrogata dal Pm di turno della Procura di Teramo. La sua auto è stata sequestrata.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli.