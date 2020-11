TRAVOLTO DA AUTO PIRATA, E’ GRAVE UN 60ENNE DI ROSETO

ROSETO – E’ stato investito da un’auto mentre attraversava la strada e adesso è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il fatto è accaduto ieri mattina, intorno alle 11, in viale Europa a Roseto, sul tratto rettilineo di Statale 150 davanti al cimitero. Probabilmente M.M., 60enne di Roseto, stava uscendo proprio dal camposanto, quando una Fiat Sedici lo ha urtato, lasciandolo a terra e con diverse fratture, poi proseguire la sua corsa.

I testimoni presenti hanno chiamato il 118 e l’ambulanza è arrivata sul posto per soccorrere M.M. che giaceva a terra con parecchie fratture e che adesso si trova nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Giulianova, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto, intanto, si è spontaneamente presentato alla stazione dei carabinieri di Roseto, dichiarando di essere stato lui a investire l’uomo. Ora è stato denunciato per “fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”. L’automobile dell’uomo è stata sequestrata

