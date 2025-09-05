TRAVOLTO DA UN ALBERO: RICOVERATO IN OSPEDALE UN OPERAIO FERITO NEL TERAMANO

CAMPLI – Un operaio di 26 anni è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in tarda mattinata, in località Castelnuovo di Campli, nel Teramano. Stando alle prime informazioni, il giovane è stato colpito da un albero che aveva appena tagliato con una motosega durante i lavori eseguiti lungo una ripida scarpata. Particolarmente complesse le operazioni di intervento per recuperare l’operaio, eseguite dai Vigili del Fuoco che, intervenuti anche con la squadra Saf, si sono calati lungo il pendio.

Poi l’intervento dei soccorritori del 118 per le cure del caso. Il 26enne, che avrebbe riportato, tra l’altro, un trauma toracico, è stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Teramo. Sul posto anche i Carabinieri di Campli e il personale del Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della Asl, per gli accertamenti di competenza.