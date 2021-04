TRAVOLTO DA UN TRENO A MARTINSICURO, MUORE 36ENNE

MARTINSICURO – Sarebbe stato visto da alcuni testimoni mentre si gettava sui binari contro il Frecciabianca che proveniva ad alta velocità da nord.

Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, residente a San Benedetto del Tronto, è stato travolto da un treno ieri pomeriggio a Martinsicuro (Teramo). Il corpo è stato trascinato dal treno per centinaia di metri. Si tratta del secondo morto in pochi giorni sulle ferrovie teramane, ricorda Il Centro: durante la notte di Pasquetta, infatti, un 21enne tunisino residente nel Nord, si è gettato contro un treno nella stazione di Giulianova.

Sul posto, gli operatori del 118 che niente hanno potuto fare, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Traffico ferroviario paralizzato per ore lungo la linea Adriatica, con enormi disagi per i viaggiatori, a partire dalle 17.20. Due i treni regionali cancellati, gli altri fermi in attesa.