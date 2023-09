BALSORANO – Un uomo di Balsorano (L’Aquila), Paolo Pennacchio, 70 anni, è morto dopo essere stato travolto dl trattore che si è ribaltato mentre lui ne era alla guida. L’uomo stava spostando delle pietre sul suo terreno ed evidentemente qualcosa deve aver influito sulla stabilità del mezzo che si è rovesciato.

I soccorsi sono stati immediati ma per l’uomo, che viveva in in Francia, come riporta il Centro, e ogni tanto tornava in paese, non è stato possibile far nulla. Aperta una inchiesta dei carabinieri per capire la dinamica della tragedia.