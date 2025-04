TRAVOLTO DAL TRATTORE CHE STAVA GUIDANDO: MUORE UN AGRICOLTORE NEL VASTESE

SAN GIOVANNI LIPIONI- Un incidente agricolo mortale è avvenuto stamani a San Giovanni Lipioni piccolo centro del Vastese in provincia di Chieti: a perdere la vita è stato un uomo che mentre stava svolgendo lavori agricoli su un terreno, per cause in corso di accertamento, è finito sotto il trattore che stava guidando.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma alla fine hanno potuto constatare solo il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’incidente presenti anche i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.