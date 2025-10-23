TRE ANNI DI GOVERNO MELONI: A CHIETI EVENTO CDX ABRUZZO CON MINISTRO ROCCELLA

CHIETI – In occasione del terzo anniversario dell’insediamento del governo Meloni le forze del centrodestra abruzzese celebrano “gli importanti risultati finora raggiunti”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene annunciato l’evento che si terrà sabato 25 ottobre, alle ore 10.30, nella Sala convegni di Via Erasmo 35 a Chieti.

L’incontro pubblico vedrà la partecipazione di parlamentari, sottosegretari e coordinatori regionali del centrodestra.

“Un momento di confronto e sintesi che si inserisce nel calendario nazionale di iniziative promosse per raccontare tre anni di governo, riforme e impegno per la Nazione”, viene spiegato nella nota.

A concludere i lavori sarà il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, con un intervento dedicato alle politiche sociali e demografiche al centro dell’agenda nazionale.