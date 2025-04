TRE AUTOMOBILI IN FIAMME L’ALTRA NOTTE A RAIANO: INDAGANO I CARABINIERI

RAIANO – Tre auto bruciate dalle fiamme: l’incendio è divampato l’altra notte nella zona del Tratturo, a pochi metri dal corso Italia e dalla piazza centrale di Raiano (L’Aquila). Alcuni residenti, come riporta il Centro, svegliati dal rumore delle fiamme, hanno subito allertato i vigili del fuoco di Sulmona che sono intervenuti con diversi uomini e mezzi. Ad essere coinvolte una Mercedes, una Renault e di una Fiat Punto che, parcheggiate a poca distanza dalle telecamere di videosorveglianza, sono rimaste avvolte dalle fiamme e in gran parte danneggate.

I pompieri hanno così transennato la zona, mettendo in sicurezza il punto dove è divampato l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sulmona per i rilievi di rito e chiarire la natura dell’incendio che non necessariamente è doloso.