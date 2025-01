TRE BANDI DEL COMUNE DI PESCARA PER ASSEGNARE BENEFICI A PERSONE AFFETTE DA DISABILITA’

PESCARA – Sono tre gli avvisi del Comune di Pescara per l’assegnazione di benefici in favore delle persone con disabilità. Ad illustrarli sono stati il sindaco Carlo Masci, l’assessore Massimiliano Pignoli, Marco Molisani, dirigente del settore Politiche per il Cittadino e Piera Antonioli,

Responsabile del Servizio Gestione Politiche Sociali. Per quanto riguarda gli interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, dal Governo sono stati messi a disposizione dell’Abruzzo 611.639 euro e, di questi fondi, 47.843 euro sono stati destinati all’Ecad 15 di Pescara. I beneficiari sono i caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima (tra queste, il coma o stato vegetativo o una compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare). L’accordo di fiducia che sarà stipulato tra il caregiver e l’Ecad di riferimento avrà una durata di 6 mesi.

Tra i requisiti necessari per accedere alle risorse destinate ai caregiver, quello di essere convivente con l’assistito e di risiedere nel territorio comunale di Pescara. Inoltre, per poter usufruire dei contributi, il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente non dovrà essere superiore a 36 mila euro. Con i contributi, il caregiver può farsi sostituire nel lavoro di cura da un sostituto o effettuare un ricovero di sollievo temporaneo. Per la presentazione delle domande, il termine ultimo è quello delle ore 13 del 21 febbraio prossimo. Il Comune di Pescara interverrà anche per garantire il servizio di trasporto sociale per le persone con disabilità finanziato con il Fondo Nazionale Non Autosufficienza (annualità 2025), finalizzato a facilitare la piena integrazione della persona con disabilità in ogni contesto della vita. Allo scopo sono previsti 3 accompagnamenti settimanali, a partire dall’1 aprile 2025, fino al 31 dicembre 2025, per un massimo di 30 utenti. Tra i requisiti per ottenere il beneficio: la residenza nel Comune di Pescara e la certificazione di disabilità, nonché essere in carico dell’UVM.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13 del 14 febbraio 2025. Infine è attivo il bando rivolto a persone con disabilità per garantire interventi finalizzati alla “Vita Indipendente”, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale gestiti dai diretti interessati. Tra i requisiti per partecipare all’erogazione, oltre ad avere la residenza nel Comune di Pescara e la certificazione della disabilità, coloro che hanno tra i 18 e i 66 anni, devono essere in possesso di ISEE socio-sanitario valido per l’anno 2025 mentre le persone di età uguale o superiore a 67 anni, come previsto dalla normativa regionale, possono presentare istanza se l’ISEE socio-sanitario valido per l’anno 2025 non è superiore a 20mila euro.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 31 gennaio 2025. Per le diverse modalità di presentazione delle istanze al Comune di Pescara, sia per i caregiver, sia per il trasporto sociale e sia per la Vita Indipendente, tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet del Comune. “Ogni domanda”, ha spiegato Pignoli, “deve essere accompagnata dal modello Isee quindi abbiamo lasciato un margine di tempo più ampio per presentare le istanze. Da parte nostra c’è grande attenzione per la disabilità. Ci siamo sempre, per chi ha bisogno di aiuto”. “Questo è solo uno dei punti realizzati nell’ambito del Piano sociale del Comune, che focalizza l’attenzione anche sui disabili”, ha fatto notare il sindaco Masci sottolineando che le somme destinate al settore sono state aumentate rispetto al passato.