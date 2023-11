TREGLIO – Il borgo affrescato di Treglio (Chieti) si veste a festa con la prima edizione del Borgo di Babbo Natale e del Borgo dei Presepi.

L’appuntamento è per domenica 3 dicembre, dalle 15 in poi, con mercatini, Babbo Natale, laboratori, baby dance e tante altre iniziative. I presepi, realizzati dagli abitanti del paese, delle scuole e dalle associazioni, potranno essere ammirati passeggiando per le vie del borgo fino al 6 gennaio.