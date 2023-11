TREGLIO: UN MURALES PER DIRE NO ALLA VIOLENZA DI GENERE

TREGLIO – Sarà dedicato a Giulia Cecchettin, la 22enne barbaramente uccisa dal suo ex ragazzo, l’affresco realizzato sui muri della scuola primaria di Treglio (Chieti).

L’opera verrà presentata il prossimo 25 novembre, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Questo lavoro vuole essere un tributo a questa giovane donna, simbolo di una lotta più ampia contro la violenza di genere. Riteniamo – sottolinea in una nota Antonella D’Addario, docente di storia dell’arte e presidente dell’associazione Treglio Affrescata, composta principalmente da donne – che condividere questa storia e la sua rappresentazione possa contribuire a mantenere viva l’importanza di combattere la violenza sulle donne nella società odierna”.

Sensibilizzare ed educare anche attraverso l’arte è l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Massimiliano Berghella. Educare al rispetto delle donne è un tema particolarmente sentito dall’assessore alle Pari Opportunità Giuseppina Di Renzo che ha fortemente sostenuto insieme al primo cittadino e all’assessore alla Cultura Orlando Bellisario questa iniziativa.

“Da Franca Viola a Mahsa Amini: il diritto di dire NO!” è il titolo del suggestivo murales.

“La tragica fine di Giulia ci lascia addolorati e sgomenti, ancora una morte per mano di un uomo, questa volta due ragazzi. L’attenzione nei confronti della violenza di genere non è mai abbastanza – ribadisce l’assessore Di Renzo profondamente convinta dell’efficacia del messaggio che si vuole lanciare con un’opera di grande effetto – non è possibile che tante vite vengano spezzate così. Noi amministratori, la scuola, la società tutta deve impegnarsi per tentare di interrompere questa catena di morti. La mattina del 25 sarà nel ricordo di Giulia e di tutte le donne vittime di una violenza cieca e assurda”.

L’inaugurazione dell’affresco è previsto alle 10.30, il programma dell’evento prosegue con gli interventi istituzionali, con quello della dirigente dell’Istituto Comprensivo di Treglio e delle rappresentanti di associazioni culturali per la tutela delle donne.

La conclusione della manifestazione è affidata ai più piccoli con una esibizione sul tema del rifiuto della violenza sulla donne. In caso di pioggia la cerimonia si terrà presso il “Teatro Studio” di Treglio.

———- Forwarded message ———