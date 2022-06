TREKKING NAUTICO: ALLA SCOPERTA DELLA COSTA DEI TRABOCCHI CON IL KAYAK DA MARE

TORINO DI SANGRO – Con il kayak da mare alla scoperta della meravigliosa Costa dei Trabocchi, per provare l’emozione del trekking nautico. WolfTour, Legambiente e la Riserva Lecceta di Torino di Sangro (Chieti) presentano l’iniziativa.

Il tramonto è il momento più bello per scivolare in mare con i kayak: consentono di portare con sé l’occorrente per un trekking nautico fantastico, con partenza da Torino di Sangro, Lido Punta Le Morge sia verso sud che verso nord, su itinerari consigliati o accompagnati dalle guide, un’avventura in libertà: sole, mare, amici, albe e tramonti.

Morena Pignoli, Presidente Wolftour srl: “Siamo una delle pochissime realtà che fa della professionalità dei propri istruttori e della sicurezza dei propri clienti un punto di forza. Operiamo con Canoe e Kayak sul Lago di Penne e a Punta Aderci. Fino a settembre scorso anche al Parco Marino del Cerrano. Da questa stagione saremo a Lido Le Morge a Torino di Sangro, una zona che ben si presta al trekking nautico in kayak e nella quale già operiamo con le escursioni in eBike. Siete pronti a salpare?”

Per informazioni e prenotazioni www.wolftour.it