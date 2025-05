TREKKING URBANO: COMUNE DELL’AQUILA ADERISCE A INIZIATIVA

L’AQUILA – Anche per il 2025 il Comune dell’Aquila aderirà alla XXII edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, il prossimo 31 ottobre e quest’anno intitolata “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”, un’iniziativa promossa dal Comune di Siena e alla quale, sin dalla prima edizione del 2003, aderiscono diversi municipi italiani interessati alla promozione del territorio e alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso un turismo sostenibile.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Turismo Ersilia Lancia – accogliendo l’istanza della Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano – ha deliberato di aderire all’iniziativa prevedendo la realizzazione di un trekking urbano denominato “La montagna in città e le vie giubilari”, attraverso un itinerario accessibile per visitatori e appassionati, singoli e in gruppi, adatto a persone di ogni età, inclusivo, multidisciplinare e fruibile da tutti.

Come si legge in una nota, il percorso individuato, della lunghezza di sette chilometri e con un tempo stimato di percorrenza di circa quattro ore, si svilupperà nel centro storico dell’Aquila e lungo le mura medievali, con uno sguardo attento anche al circondario montano fortemente connesso alla città, consentendo di coniugare le bellezze del paesaggio con gli scorci più suggestivi del centro storico.

“Siamo orgogliosi di partecipare ad un’iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare i territori italiani in chiave sostenibile mediante percorsi e iniziative volti a stimolare la scoperta, la riflessione e l’incontro, e ciò coniugando arte, storia e spiritualità. Un’occasione per conoscere le nostre bellezze in maniera consapevole e riscoprendo il cammino come esperienza di crescita interiore, connessione con il paesaggio e dialogo tra le culture”, spiega l’assessore Lancia.

“La Sezione Cai dell’Aquila è lieta di partecipare con il Comune di L’Aquila alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano – 31 ottobre 2025 – Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità, nell’ambito della quale propone il Trekking Urbano con un percorso che si svolge nel centro storico dell’Aquila e lungo il perimetro delle mura trecentesche attraversando le Vie ed i punti simbolici e panoramici della Città”, aggiunge il presidente della Sezione Cai dell’Aquila, Ugo Marinucci.