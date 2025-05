TRENDY-TASTE THE WORLD: INAUGURATO ALL’AQUILA IL PRIMO STORE DEL BRAND DEDICATO AL GUSTO GLOBALE

L’AQUILA – Ha aperto le porte oggi in Piazza Duomo all’Aquila il primo punto vendita di Trendy – Taste the World, il nuovo format dedicato agli amanti degli snack e delle bevande internazionali, nato da un’idea di Lorenzo e Luca Piccinini, con il supporto del padre Valentino Piccinini e dello zio Emiliano Piccinini.

Grande partecipazione all’inaugurazione e per il taglio del nastro è intervenuto anche il vicesindaco dell’Aquila Raffaele Daniele, che ha dichiarato: “È un grandissimo piacere essere qui oggi in una nuova attività che apre nel cuore della nostra rinnovata Piazza Duomo: un brand giovane, che si rivolge a tutti e che sicuramente rappresenterà un volano importante per lo sviluppo del nostro centro storico”.

Trendy – Taste the World propone un viaggio nei sapori dei cinque continenti: snack americani e asiatici, bubble tea, energy drinks, bevande ready to drink e specialità confezionate selezionate con cura per offrire ai clienti un’esperienza autentica e curiosa del cibo globale.

Una nuova avventura imprenditoriale che vanta anche la professionalità del direttore commerciale Salvatore Scalabrino, consulente Gdo esperto in gestione centri commerciali, ipermercati e supermercati, e l’advisor Alessandro Scotellaro.

“Quello di oggi è il primo Trendy – Taste the World, ma è solo l’inizio di una giovane e piccola catena che vedrà, entro la fine del 2025, l’apertura di almeno altri tre negozi tra la provincia di Roma e quella di Pescara”, ha annunciato l’advisor della società Scotellaro.

Il titolare Valentino Piccinini, padre dei due giovani imprenditori, ha infatti spiegato: “A questa inaugurazione seguirà, sabato prossimo, quella di Casoria, con l’apertura di un punto vendita all’interno di un centro commerciale, e la settimana successiva sarà la volta di Teverola, sempre nel napoletano. Da queste aperture partiremo con lo sviluppo del marchio, sia con punti vendita diretti che attraverso il franchising, anche a livello internazionale”.

A confermare l’identità giovane e dinamica del brand è Lorenzo Piccinini: “Il weekend, dal venerdì alla domenica, saremo aperti fino alle 23:30 proprio perché ci rivolgiamo a un pubblico giovane e vogliamo dargli la possibilità di venirci a trovare anche in orari serali”.

Il direttore commerciale Scalabrino ha sottolineato l’importanza del dialogo con il territorio: “Cerchiamo la sinergia con le istituzioni locali, perché senza di loro non si va da nessuna parte. Vogliamo costruire una rete imprenditoriale che cresca insieme alla città. Intendiamo realizzare eventi e iniziative in concomitanza con quelli del Comune dell’Aquila, che in questo momento sta vivendo un momento di rinascita molto importante. Noi vogliamo farne parte, contribuire e crescere con questo sviluppo”.

Trendy – Taste the World si presenta così come una realtà fresca, accessibile, immersiva e attrattiva, capace di unire gusto, intrattenimento e visione imprenditoriale, con un format che punta a conquistare non solo L’Aquila, ma anche il panorama nazionale e internazionale.