TRENI: CANCELLAZIONI E RITARDI PER SCIOPERO 24 ORE, COLLEGAMENTI DIFFICILI DA NORD A SUD

ROMA – Nuovi e numerosi disagi per chi viaggia in treno oggi a causa di uno sciopero del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, iniziato ieri sera alle 21 che terminerà stasera allo stesso orario.

La protesta, proclamata da alcune sigle sindacali autonome durante il week end sta procurando effetti in termini di cancellazioni e ritardi.

Da una prima ricognizione in tempo reale si scorgono numerose cancellazioni dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Regionali nelle principali stazioni italiane in partenza e in arrivo.

A Roma Termini, a Milano Centrale dove risultano cancellati anche i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, Venezia Santa Lucia, Napoli Centrale come anche a Bologna Centrale, nodo strategico del trasporto ferroviario.

Dunque i collegamenti da nord a sud e da est a ovest della penisola risultano fortemente compromessi dalla protesta di 24 ore, mentre si notano ritardi diffusi di lieve entità lungo le linee.

Si tratta, al momento, di una situazione che riflette i disagi annunciati sul sito di Trenitalia, laddove si precisa che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.