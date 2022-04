TRENITALIA ABRUZZO, 8 TRENI STRAORDINARI PER IL RITO DEI SERPARI DI COCULLO

PESCARA – Ritorna, domenica 1° maggio, il “Rito dei Serpari” di Cocullo (L’Aquila), tradizionale e suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico.

Per facilitare la mobilità dei visitatori, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) – in accordo con la Regione Abruzzo, committente del servizio – potenzierà l’offerta con 8 treni straordinari sulla linea Avezzano – Sulmona.

Inoltre, nella stessa giornata del 1° maggio è prevista fermata straordinaria a Cocullo ad altri 3 treni ordinari.

Complessivamente saranno oltre 3.000 i posti a sedere a disposizione di chi vorrà arrivare e ripartire da Cocullo con i treni regionali.

Trenitalia regionale offre inoltre speciali promozioni che consentono viaggi senza limiti a bordo dei treni regionali nel periodo di tempo prescelto: Italia in Tour – viaggi tre giorni a 29 euro, oppure cinque giorni a 49 euro; per i viaggi di sabato e domenica fino al fino al 22 maggio 2022: Weekend Insieme, 22€ a persona, e Junior weekend, i ragazzi fino ai 15 anni viaggiano gratis se accompagnati da un adulto pagante maggiore di 25 anni.

Per gli abbonati regionali, infine, resta attiva la promo Viaggia con me, che consente all’abbonato di spostarsi gratuitamente su qualsiasi tratta regionale in Italia, con un compagno di viaggio che abbia acquistato il biglietto di corsa semplice per quella relazione.