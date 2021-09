TRENITALIA: “OLTRE 22 MILA POSTI OFFERTI DA OGGI PER GLI STUDENTI DELL’ABRUZZO”

PESCARA – “Sono oltre 22 mila i posti da oggi a disposizione degli studenti dell’Abruzzo sui treni regionali, in orario utile agli spostamenti scolastici, che consentono di accogliere adeguatamente i flussi di passeggeri, nel rispetto del vincolo dell’80% di occupazione dei posti totali omologati (seduti e in piedi), fissato dalle normative vigenti”.

È quanto si legge in una nota di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che per fare fronte all’incremento di studenti ha aumentato l’offerta dei posti disponibili nella regione, adeguando dove necessario la composizione dei treni. In particolare, sulla Sulmona-Pescara i posti totali sui treni del mattino sono stati incrementati di circa il 20%.

“L’aumento dell’offerta si è rivelato adeguato, visto che non si sono registrati casi di sovraffollamento – si legge ancora nella nota – Con gli oltre 3 mila passeggeri registrati sui treni del mattino, l’apertura delle scuole in Abruzzo fa registrare un aumento dei trasportati del 23 % rispetto a lunedì scorso”.

“Rafforzato il presidio di assistenza alla clientela nelle fasce orarie di entrata/uscita da scuola, in particolare nelle stazioni di Pescara Centrale, Pescara PN, Carsoli e Avezzano. I flussi di mobilità vengono monitorati in tempo reale, in modo da poter intervenire tempestivamente su eventuali picchi di affluenza tramite servizi aggiuntivi (treno o bus sostitutivo), predisposti nelle principali località”.