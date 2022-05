TRENITALIA, PER L’ESTATE POTENZIATA OFFERTA TURISTICA IN ABRUZZO

PESCARA – Presentata anche per l’Abruzzo la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova e potenziata offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Saranno in totale 142 nei giorni feriali e 76 nei festivi i treni in circolazione sui binari d’Abruzzo: un’offerta giornaliera di più di 35 mila posti a sedere, per raggiungere le più belle mete regionali – dalle spiagge ai borghi e alle città d’arte d’Abruzzo – in maniera rapida, conveniente e sostenibile.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – ha evidenziato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

La nuova offerta regionale dell’Abruzzo si contraddistingue per soluzioni dirette ed intermodali rivolte ad incrementare e facilitare il turismo domestico, alla riscoperta delle mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali.

Tra queste offerte due si segnalano: trenta, tra Frecciarossa e Frecciargento, le Frecce in circolazione ogni giorno tra Torino/Milano/Venezia e la Costa Adriatica – 24 delle quali con fermata a Pescara – che uniscono il Nord e il Sud del Paese e rendono la linea Adriatica una direttrice di traffico fondamentale per un turismo che, mai come quest’anno, punti a privilegiare le mete tricolori, al di fuori del 142 treni.

Il nuovo orario, inoltre, introduce per tutta l’estate quattro nuovi Frecciargento: due tra Pescara e Milano, in circolazione tutti i giorni, e due tra Pescara e Bolzano, attivi invece esclusivamente il sabato e la domenica.

Dal 12 giugno al 14 settembre saranno inoltre riattivate le fermate estive di alcune Frecce nelle stazioni di Giulianova e Vasto San Salvo. E poi nuove carrozze con 64 posti bici.

A metà maggio sono entrate in esercizio sui collegamenti regionali e interregionali, 2 nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici. I nuovi convogli possono ospitare fino a 64 posti bici, con l’ausilio di prese elettriche per ricaricare i modelli di nuova generazione. Il nuovo servizio è attivo sulle direttrici Adriatica sud che scorre lungo la Costa dei Trabocchi, Adriatica Nord, che serve le Costa Teramana fino ad Ancona e la Pescara-Sulmona. Diventano così circa 2000 i posti bici ogni giorno a disposizione degli amanti delle due ruote.