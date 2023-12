TRENO DELLE CITTA’ TERRITORIO: L’AQUILA, SAN DEMETRIO, SCOPPITO. GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA

L’AQUILA – grande successo, nella giornata di ieri, per la prima edizione del treno della città territorio, con Babbo Natale e animazione e a bordo, ideato e organizzato dai comuni dell’Aquila, Scoppito e San Demetrio ne’ Vestini.

I 900 biglietti, messi a disposizione la mattina del 5 dicembre sul sito www.visitsandemetrio.it, sono andati infatti sold out in pochi minuti. Tre le partenze del treno, alle 10, alle 13 e alle 16 dalla stazione di Campana con capolinea a Sella Di Corno, e fermate intermedie a Paganica e Sassa Scalo. Ad intrattenere bambini e famiglie, lungo il percorso, il mercatino di Natale di Stiffe, animazione e gonfiabili nella fermata di Sassa Scalo e, a Sella Di Corno, l’ufficio postale di Babbo Natale dove poter spedire le letterine e Babbo Natale in persona con cui fare foto ricordo.

“Un successo, in termini di numeri e partecipazione, che ripaga il grande impegno che il Comune dell’Aquila e i suoi uffici hanno profuso per realizzare un evento primo nel suo genere – commentano i consiglieri del Comune dell’Aquila Livio Vittorini e Katia Persichetti – Torneremo l’anno prossimo, galvanizzati dalla risposta entusiasmante ricevuta e consapevoli che ci sono aspetti da migliorare e che abbiamo la possibilità, partendo da un maggiore coinvolgimento delle associazioni del territorio, di ampliare i servizi da offrire, intercettando la domanda che ci arriva dalla costa e dalla vicina Umbria, sfruttando l’intera tratta ferroviaria”.

“Un’idea condivisa con i Comuni dell’Aquila e di San Demetrio che riscopre le profonde radici identitarie dei nostri bellissimi territori per renderli sempre più appetibili – prosegue il sindaco di Scoppito Loreto Lombardi – Voglio ringraziare il sindaco Pierluigi Biondi per la sua attenzione ai territori, tutti quelli che hanno partecipato a vario titolo alla riuscita dell’evento, la pro loco, le amministrazioni e le associazioni, ma un grazie speciale va ai bambini e alle famiglie che hanno reso questa giornata indimenticabile”.

“Sono entusiasta di condividere il grande successo del treno tra mercatini e attrattive natalizie della nostra città territorio – afferma il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini Antonio Di Bartolomeo – È stato un evento meraviglioso che ha portato gioia e magia a tutti noi durante le feste dell’Immacolata. Voglio sottolineare quanto sia stata importante la cooperazione tra le tre amministrazioni coinvolte. Grazie alla sinergia e l’impegno, siamo riusciti a creare un’esperienza unica per il territorio, per i bambini e turisti. È stato un vero esempio di collaborazione e unità che ha reso tutto ancora più speciale. Sono fiducioso che questa collaborazione continuerà a crescere nel prossimo futuro. Abbiamo dimostrato che insieme possiamo realizzare iniziative importanti , migliorabili, nell’interesse delle nostre comunità e nella promozione territoriale. A San Demetrio nella frazione di Stiffe tanti sono stati gli avventori nei mercatini e negli spettacoli a tema natalizio del pomeriggio e ne attendiamo ancora molti nelle giornate di oggi e di domani”.