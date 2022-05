TRENO MERCI DERAGLIATO IN ABRUZZO, DISAGI DA NORD A SUD SULLA LINEA ADRIATICA

FOSSACESIA- Linea ferroviaria Adriatica “spezzata” in due, in Abruzzo, a causa del deragliamento, la scorsa notte, di alcuni vagoni di un treno merci, sulla tratta compresa tra Torino di Sangro e Fossacesia, in provincia di Chieti.

Il convoglio trasportava furgoni, quando alcuni carri sono usciti dalla strada ferrata e si sono adagiati su di essa, in un punto situato in un’area boscosa. Sul posto sono al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la Polfer, in collaborazione con la Protezione civile.

Diversi i treni che si sono ritrovati bloccati a nord e a sud dell’interruzione, che va da Pescara a Termoli (Campobasso): i passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti sugli autobus. Mentre i convogli che dovrebbero andare da Nord a Sud dell’Italia sono stati deviati su altre linee, con ritardi e gravi disagi. Ci vorranno ore prima che la linea ferroviaria possa essere liberata.