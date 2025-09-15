TRENO PESCARA-ANCONA: TUA, “170 PASSEGGERI IN UN GIORNO, ESORDIO DAI NUMERI IMPORTANTI”

LANCIANO – È partito questa mattina in perfetto orario dalla stazione di Pescara Centrale il primo treno Tua Pescara–Ancona (treno 23960), giunto puntualmente a destinazione.

“Numeri importanti – si legge in una nota della società di trasporto unico abruzzese Tua – L’esordio del collegamento interregionale, infatti, ha fatto registrare complessivamente a bordo la presenza di una settantina di viaggiatori. Un centinaio, invece, nella corsa di ritorno dalle Marche a Lanciano con il treno 23959”.

Il primo viaggio è stato effettuato con un nuovo elettrotreno ETR 104-162 dedicato a Gabriele D’Annunzio.

Alla guida del convoglio il macchinista Alessio Tucceri e il capotreno Manuel Di Camillo, che hanno accompagnato i passeggeri lungo le diverse fermate del percorso. Le stazioni di Montesilvano, Giulianova e San Benedetto del Tronto hanno registrato i flussi più consistenti.

“Grande la curiosità suscitata dall’iniziativa: in tutte le stazioni numerosi utenti hanno accolto con interesse il passaggio del treno, segnale che evidenzia le potenzialità del nuovo servizio e la possibilità di una crescita significativa della domanda nelle prossime settimane”, si legge ancora nella nota.

L’assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, dichiara: “L’avvio di questo collegamento è convincente, perché dimostra che l’Abruzzo può assumere un ruolo attivo nella gestione dei servizi ferroviari oltre i propri confini. È un risultato che apre a nuove riflessioni e prospettive di sviluppo fuori dai perimetri regionali”.

D’Annuntiis quindi aggiunge: “La risposta dei viaggiatori, insieme all’attenzione riscontrata lungo il percorso, ci conferma che ci sono tutti i presupposti per far crescere questo servizio. Lavoreremo con Tua per valutare l’ampliamento delle frequenze e l’estensione dei collegamenti, rafforzando il ruolo strategico della nostra Regione nella mobilità nazionale”.

“Il treno Pescara–Ancona sarà operativo dal lunedì al venerdì, con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra Abruzzo e Marche e avviare una nuova stagione di integrazione interregionale nei trasporti ferroviari”, conclude la nota.