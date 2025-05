TRIBUNALE AVEZZANO SALVO: IL CENTRODESTRA, “GRANDE SODDISFAZIONE E GRAZIE A MARSILIO”

AVEZZANO – “Come centrodestra di Avezzano esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed i parlamentari abruzzesi di centrodestra, per il risultato raggiunto nell’incontro con il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Questo è l’ennesimo esempio di quanto siano importanti i partiti nella vita politica che, al contrario del civismo, riescono ad incidere sui temi importanti per il futuro della nostra città”.

Lo affermano i coordinatori, Pierfrancesco Mazzei (Fratelli d’Italia), Goffredo Taddei (Forza Italia) e Alfredo Mascigrande (Noi Moderati).

“Entro luglio il governo con un proprio disegno di legge sancirà definitivamente la salvaguardia del tribunale di Avezzano (Aq) uno storico risultato che cambierà le sorti del territorio e che vogliamo ricordare fu chiuso con il governo Monti nel 2012 a seguito dell’attuale geografia giudiziaria che ne ha segnato la sorte. Adesso attendiamo anche un provvedimento, sempre annunciato dal ministro Nordio, per garantire le date per le udienze che saranno fissate in futuro. Continueremo a lavorare con uno spirito sempre più coeso e positivo per garantire agli avezzanesi l’auspicato cambiamento, in grado di restituire dignità politica alla nostra città e questo lo faremo con determinazione nel 2026 con una nuova amministrazione comunale che sostituisca l’attuale”, concludono.