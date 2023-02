TRIBUNALE AVEZZANO: TAR DÀ RAGIONE AD AVVOCATI, “MINISTERO RISPONDA SU ORGANICO”

AVEZZANO – Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) obbliga il Ministero di Giustizia a rispondere, entro trenta giorni, all’istanza con cui l’ordine degli avvocati di Avezzano chiede la copertura dei posti vacanti del personale amministrativo della pianta organica del Tribunale di Avezzano.

E’ quello che riporta la sentenza N. 00046/2023. “I giudici Amministrativi – recita la sentenza – dichiarano l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano del 29.8.2022 ed ordina al Ministero della giustizia di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza”.

In sintesi, l’Ordine degli Avvocati di Avezzano aveva chiesto di aumentare la pianta organica dei dipendenti amministrativi del tribunale marsicano, ma il ministero non ha mai risposto a tale istanza, pertanto il presidente dell’Ordine, Franco Colucci, in accordo con il consiglio degli avvocati ha presentato ricorso al Tar che si è pronunciato il 31 gennaio scorso.