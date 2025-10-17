TRIBUNALE DI CHIETI: MINACCE SU YOUTUBE A SINDACO MICUCCI, ASSOLTO GIUSTINO BRUNO

CHIETI – Il giudice monocratico del tribunale di Chieti, Luca De Ninis, ha assolto per non aver commesso il fatto Giustino Bruno, 52 anni. Giustino Bruno difeso dall’avvocato Graziano Benedetto di Guardiagrele, era accusato di minaccia a pubblico ufficiale nei confronti di Rocco Micucci, all’epoca dei fatti sindaco di Rapino.

Il pubblico ministero Simonetta Aleo aveva chiesto la condanna a otto mesi di reclusione.

La vicenda risale a due anni fa. Bruno, era accusato di aver realizzato un video, poi veicolato su YouTube, su un canale riconducibile ad altri, nel corso del quale minacciava Micucci affinché gli accordasse la residenza nel Comune di Rapino.

La difesa dell’imputato ha incentrato le proprie argomentazioni difensive sul fatto che “non vi fosse prova del coinvolgimento del Bruno nella pubblicazione del video stesso, né che ne avesse cognizione; video che era evidentemente frutto di uno sfogo esternato nel proprio domicilio e senza intenzione di minacciare alcun’che. Pertanto, esternare in privato, tra le mura amiche un pensiero, sia pur in maniera decisa, non può costituire reato”.

Il tribunale ha accolto la tesi difensiva respingendo la richiesta di condanna della Procura e di risarcimento della costituita parte civile con l’avvocato Manuel De Monte per diecimila euro.