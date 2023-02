TRIBUNALE MINORENNI L’AQUILA, FINA E VERINI (PD): “IMPEGNO PER RISOLVERE PROBLEMATICHE”

L’AQUILA – “Abbiamo discusso della riapertura dell’Istituto Penale Minorile, chiuso dal 2009 nonostante la struttura sia stata ristrutturata a seguito del terremoto. Si è discusso inoltre delle condizioni precarie nelle quali lavora il personale in servizio presso il CPA (Centro di Prima Accoglienza) che accoglie i detenuti in attesa di convalida e dello stato precario dei lavoratori dell’USSM (Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni) la cui sede, danneggiata dal sisma del 2017, è situata in una struttura provvisoria che soffre di sovraccarico di personale”.

Così, in una nota, i senatori del Partito Democratico Michele Fina e Walter Verini che questa mattina hanno visitato il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila.

Sono stati accolti dalla presidente del Tribunale dei minorenni Cecilia Angrisano, dal procuratore presso il Tribunale dei minorenni David Mancini, dalla presidente della Corte d’Appello Fabrizia Francabandera e dalla direttrice del Servizio Sociale per i Minorenni Sandra Belloni.

“Abbiamo assunto l’urgenza di affrontare e risolvere queste problematiche nell’ambito del nostro lavoro parlamentare, con il necessario impegno e coinvolgimento concreto di tutti i competenti soggetti locali e nazionali”, concludono.