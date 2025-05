TRIBUNALE SULMONA: OSTELLARI AGLI AVVOCATI,”MASSIMO IMPEGNO PER TUTELARE GLI UFFICI GIUDIZIARI”

SULMONA – Il Sottosegretario al Dicastero della Giustizia, Andrea Ostellari, accompagnato dal Senatore Alberto Bagnai e dal Coordinatore Regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha incontrato ieri sera, presso la sede del Palazzo di Giustizia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona (L’Aquila).

Il confronto, che si pone idealmente in linea di continuità con quello avuto la scorsa settimana dal Coordinamento dei 4 territori sede dei Tribunali abruzzesi sub provinciali con il Ministro Nordio, è stato particolarmente proficuo. Il Sottosegretario ha ribadito l’impegno, suo personale e del Governo, di salvaguardare in via definitiva i nostri Tribunali, ribadendo l’avvenuta predisposizione di un testo di legge che ne prevede il mantenimento, insieme a quello delle tre sezioni distaccate dei Tribunali cd isolani, oltre alla riapertura di altri 4 Tribunali in altre Regioni, due al Sud (Rossano e Lucera) e due al Nord (Bassano del Grappa ed Alba).

A tal fine, il Governo presenterà a breve un disegno di legge ad hoc, che dovrebbe contenere anche una parte “programmatica” intesa alla possibile riapertura di ulteriori Tribunali, anche in conseguenza della rimodulazione dei circondari esistenti. In ragione di tale intendimento, verrà emanata, entro la metà di luglio, una proroga “tecnica” sino al 31 dicembre 2026, onde consentire la serena calendarizzazione delle udienze, in attesa della auspicabile approvazione parlamentare della legge di revisione della geografia giudiziaria.